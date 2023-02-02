«Барселона» хочет арендовать Элангу

Дата публикации: 02-02-2023

«ESPN» информирует, что «Барселона» намерена взять в аренду Энтони Элангу. «Ман Юнайтед», владеющей правами на вингера, готов отпустить его. Шведом также интересуются ПСВ, «Эвертон» и «Боруссия».



Каталонцы еще не приняли окончательного решения относительно того, какую позицию клубу необходимо усилить. «Сине-гранатовым» нужен как сменщик для полузащитника Серхио Бускетса, так и игрок в линию нападения, выбор футболистов в которой после повреждения Усмана Дембеле и расставания с Мемфисом Депаем не так велик.



Эланга находится в структуре «МЮ» с 2015 года. В текущем сезоне в его активе 20 игр за «манкунианцев» (2 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает 20-летнего шведа в 25 млн евро.