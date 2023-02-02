«Зенит» сделал заявление насчет слухов об Азмуне

Дата публикации: 02-02-2023

В «Зените» дали комментарии относительно информации о возвращении в клуб Сердара Азмуна. Петербуржцы опровергли слухи о переговорах с иранцем.



«У нас не было контактов ни с агентом футболиста, ни с «Байером», ни с самим Сердаром Азмуном относительно его возвращения в «Зенит», - сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».



Права на центрфорварда принадлежат «Байеру», состав которого он пополнил в январе 2022 года. Контракт иранца с «фармацевтами» действует до лета 2027 года. В сезоне 2022/2023 на счету 28-летнего футболиста 2 голевых паса в 13 встречах за немецкий клуб.



Рыночный ценник на Азмуна равняется 12 000 000 евро («Transfermarkt»).



Ранее ресурс «Sport24» сообщил, что иранец может оказаться в «Марселе». Стороны близки к закрытию сделки.