05:32 ()
Свернуть список

«Зенит» сделал заявление насчет слухов об Азмуне

Дата публикации: 02-02-2023

В «Зените» дали комментарии относительно информации о возвращении в клуб Сердара Азмуна. Петербуржцы опровергли слухи о переговорах с иранцем.

«У нас не было контактов ни с агентом футболиста, ни с «Байером», ни с самим Сердаром Азмуном относительно его возвращения в «Зенит», - сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Права на центрфорварда принадлежат «Байеру», состав которого он пополнил в январе 2022 года. Контракт иранца с «фармацевтами» действует до лета 2027 года. В сезоне 2022/2023 на счету 28-летнего футболиста 2 голевых паса в 13 встречах за немецкий клуб.

Рыночный ценник на Азмуна равняется 12 000 000 евро («Transfermarkt»).

Ранее ресурс «Sport24» сообщил, что иранец может оказаться в «Марселе». Стороны близки к закрытию сделки.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close