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«Интер» не сумел найти замену Шкриньяру и не отпустит его в «ПСЖ» до июля

Дата публикации: 02-02-2023

Милан Шкриньяр останется в «Интере» до завершения сезона, поскольку клубу не удалось подписать игрока, который смог бы его заменить. Информацией поделился ресурс «L'Équipe».

Ранее словак заявил о скором уходе из миланской команды. Он подтвердил, что станет игроком «ПСЖ». Французский клуб вел переговоры с «Интером» относительно перехода Шкриньяра в зимнее трансферное окно. «Нерадзурри» готовы были отпустить игрока за 20 млн евро, включая бонусные выплаты. Теперь ситуация поменялась. «Интеру» не удалось найти нового центрбека, поэтому Шкриньяру придется отработать свой контракт до конца.

В нынешнем сезоне словак провел за команду Симоне Индзаги 27 встреч (1 результативная передача). Контракт с ним истекает ближайшим летом.

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