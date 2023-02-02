«Бавария» арендовала Канселу у «Сити»

Дата публикации: 02-02-2023

Переход Жоау Канселу в «Баварию» состоялся. Защитник арендован мюнхенцами до лета 2023 года. Об этом клуб сообщил на своем сайте.



Еще в прошлом сезоне португалец был одним из важнейших футболистов «Манчестер Сити». Теперь же он рассматривается Хосепом Гвардиолой как игрок замены.



Ранее в СМИ появилась информация, что у Канселу произошел конфликт с испанским специалистом. Защитник вспылил после того, как узнал, что не попал в старт на игру с «Арсеналом» в рамках Кубка Англии. Португалец якобы пообещал покинуть клуб, на что ему сказали, что не будут мешать этому. В результате Канселу решил попробовать себя в другой команде.



Сообщается, что в арендном соглашении имеется опция выкупа. «Бавария» сможет оформить полноценный переход 28-летнего фулбека за 70 000 000 евро (61,5 млн фунтов).