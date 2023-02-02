«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Забитцера. «Челси» также включился в гонку за игрока

Дата публикации: 02-02-2023

«МЮ» после травмы Кристиана Эриксена, который не появится на поле несколько месяцев, в экстренном порядке начал поиски игрока в линию полузащиты.



По информации Флориана Плеттенберга, «манкунианцы» рассчитывают подписать Марселя Забитцера. На хавбека «Баварии» также претендует «Челси». На оформление перехода у клубов остается не так много времени, поскольку закрытие трансферного окна состоится 1-го февраля.



Забитцер выступает за «Баварию» с 2021 года. В сезоне 2022/2023 на счету австрийца 1 забитый мяч и 1 голевая передача в 24 матчах за «красных».



Контракт 28-летнего полузащитника с «Баварией» действует до июня 2025 года. Рыночная стоимость Забитцера – € 20 млн (согласно Transfermarkt.de).