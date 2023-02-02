Нападающий «Браги» Витинья перейдет в «Марсель» за 30 млн евро

Дата публикации: 02-02-2023

Фабрицио Романо утверждает, что Витинья, правами на которого владеет «Брага», станет игроком «Марселя». Стороны уже договорились по условиям сделки. За своего форварда «оружейники» получат около 30 млн евро.



Витинья обучался футболу в академии «Браги». В первой команде он дебютировал в 2021 году. В нынешнем сезоне португалец появлялся на поле в 27 встречах, в которых ему удалось отличиться 13 раз и сделать 5 голевых передач.



Трудовые отношения Витиньи с клубом рассчитаны до середины 2027 года. Рыночный ценник на 22-летнего нападающего составляет 15 000 000 евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ также сообщали об интересе к игроку со стороны «Саутгемптона» и «Брайтона».