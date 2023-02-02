Дата публикации: 02-02-2023

Голландский ПСВ арендовал Торгана Азара, права на которого принадлежат «Боруссии» (Дортмунд), о чем отрапортовала пресс-служба «красно-белых».



За переход 29-летнего бельгийца клуб из Эйндховена заплатил 500 тысяч евро. Соглашение между сторонами будет действовать до завершения сезона.



В этом сезоне Торган сыграл в составе «шмелей» 21 матч и забил 1 гол. Ряды «Боруссии» младший брат Эдена Азара («Реал») пополнил в 2019 году, перейдя из «Боруссии» (Менхенгладбах). Сумма трансфера составила 25,5 млн евро. На сегодняшний день вингер сборной Нидерландов оценивается в 9 000 000 евро.



Ранее ПСВ арендовал центрального нападающего «Вулверхэмптона» Фабиу Силву.



ПСВ идет на 3-м месте в Эредивизи. 5 февраля команда Руда ван Нистелроя едет в гости к лидеру чемпионата – «Фейеноорду».