05:33 ()
Свернуть список

ПСВ арендовал Торгана Азара

Дата публикации: 02-02-2023

Голландский ПСВ арендовал Торгана Азара, права на которого принадлежат «Боруссии» (Дортмунд), о чем отрапортовала пресс-служба «красно-белых».

За переход 29-летнего бельгийца клуб из Эйндховена заплатил 500 тысяч евро. Соглашение между сторонами будет действовать до завершения сезона.

В этом сезоне Торган сыграл в составе «шмелей» 21 матч и забил 1 гол. Ряды «Боруссии» младший брат Эдена Азара («Реал») пополнил в 2019 году, перейдя из «Боруссии» (Менхенгладбах). Сумма трансфера составила 25,5 млн евро. На сегодняшний день вингер сборной Нидерландов оценивается в 9 000 000 евро.

Ранее ПСВ арендовал центрального нападающего «Вулверхэмптона» Фабиу Силву.

ПСВ идет на 3-м месте в Эредивизи. 5 февраля команда Руда ван Нистелроя едет в гости к лидеру чемпионата – «Фейеноорду».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close