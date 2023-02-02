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«Ноттингем Форест» арендовал Кейлора Наваса у «ПСЖ»

Дата публикации: 02-02-2023

36-летний футболист сменил клубную прописку.

«Ноттингем Форест» арендовал стража ворот «Пари Сен-Жермен» и сборной Коста-Рики Кейлора Наваса до конца сезона.

В текущем сезоне кипер сыграл в составе парижского клуба только один матч в Кубке Франции. Навас связан контрактом с «ПСЖ» до 30 июня 2024 года.

Костариканец выступал за действующего чемпиона Франции с 2019 года. К «красно-синим» опытный футболист перешел из мадридского «Реала» за 15 000 000 евро.

«Ноттингем» занимает в чемпионате Англии 13-е место. До зоны вылета – 4 очка. В воскресенье, 5 февраля, «лесники» сыграют против «Лидса».

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