Порро перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды

Дата публикации: 02-02-2023

«Тоттенхэм Хотспур» арендовал крайнего защитника португальского «Спортинга» Педро Порро. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.



Соглашение подписано до конца сезона с обязательным правом выкупа. В новой команде Порро будет выступать под 23-м номером.



Ранее ряд инсайдеров утверждали, что за полноценный трансфер испанца «шпорам» придется выложить 45 000 000 евро.



Летом 2022 года «Спортинг» приобрел фулбека у «Манчестер Сити» за 8,5 млн евро. По ходу этого сезона Порро поучаствовал в 25 матчах за лиссабонцев во всех турнирах (4 гола и 9 ассистов).



Отметим, в январе команду Антонио Конте пополнил вингер «Вильярреала» Арно Данжума (аренда).