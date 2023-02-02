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Порро перешел в «Тоттенхэм» на правах аренды

Дата публикации: 02-02-2023

«Тоттенхэм Хотспур» арендовал крайнего защитника португальского «Спортинга» Педро Порро. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Соглашение подписано до конца сезона с обязательным правом выкупа. В новой команде Порро будет выступать под 23-м номером.

Ранее ряд инсайдеров утверждали, что за полноценный трансфер испанца «шпорам» придется выложить 45 000 000 евро.

Летом 2022 года «Спортинг» приобрел фулбека у «Манчестер Сити» за 8,5 млн евро. По ходу этого сезона Порро поучаствовал в 25 матчах за лиссабонцев во всех турнирах (4 гола и 9 ассистов).

Отметим, в январе команду Антонио Конте пополнил вингер «Вильярреала» Арно Данжума (аренда).

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