«Ницца» подписала лучшего бомбардира Лиги 1 после Мбаппе

Дата публикации: 02-02-2023

«Ницца» усилилась нападающим «Лорьяна» Терема Моффи. Сообщается, что 23-летний нигериец арендован до конца сезона-22/23 с обязательством выкупа.



Временное пребывание футболиста обойдется руководству «орлят» в 2,5 млн евро, а за полноценный трансфер «Ницца» заплатит 22,5 миллиона евро. Также в соглашении между клубами предусмотрены 5 000 000 евро бонусов.



Форвард «Ниццы» является вторым лучшим голеадором Лиги 1 в этом сезоне после Килиана Мбаппе. У нигерийца 12 голов в 18-ти матчах чемпионата Франции, тогда как у Мбаппе их 13.



«Лорьян» занимает 6-е месте в турнирной таблице чемпионата страны, в то время как «Ницца» – 10-ая.