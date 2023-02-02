Побеждайте с 1xBet: на кого ставить в плей-офф Лиги чемпионов

Дата публикации: 02-02-2023

Совсем скоро лучшие команды мира продолжат борьбу за вожделенный кубок. Если вы хотите на этом заработать, отложите все дела, потратьте 5 минут и узнайте, что думают аналитики глобального беттингового бренда 1xBet о шансах фаворитов.

“Тоттенхэм”

Коэффициент на победу - 18

После окончания осенне-зимней паузы “шпоры” находятся в зоне турбулентности: команде не хватает стабильности, в каждом втором матче сердца ее фанатов обливаются кровью и даже дипломированные прорицатели не смогут сказать, будет ли продлен контракт главного тренера Антонио Конте. Но в каком бы состоянии не находились лондонцы, у этой команды есть Харри Кейн и Сон Хын Мин, так что она все еще способна повергнуть в ужас любого соперника. Кстати, вы не забыли о том, что в январе Харри забил свой 266-й гол и повторил достижение Джимми Гривза - легенды “Тоттенхэма” и чемпиона мира 1966 года?

Сегодняшний “Тоттенхэм” не в состоянии быть лучшим в марафоне АПЛ и по итогам сезона вполне может оказаться за бортом зоны Лиги чемпионов, однако в двухматчевых противостояниях он может соревноваться с кем угодно. В составе команды хватает игроков, которые выходили на поле в финале 2019 года, и они точно знают, что делать в стрессовых ситуациях. Ставки на спорт - дело непредсказуемое, но если вы поставите на победу “Тоттенхэма” в ЛЧ на 1xBet, то можете сорвать джекпот. Благо, коэффициент на “шпор” высок, как небоскребы Лондона.

“Челси”

Коэффициент - 17

Еще один клуб из столицы Англии и главный ньюсмейкер зимнего трансферного окна. Новый владелец “Челси” Тодд Боули устроил аукцион невиданной щедрости, потратив на трансферы около полумиллиарда фунтов уже в первом сезоне. Михаил Мудрик, Жоау Фелиш, Бенуа Бадиашиль, Нони Мадуэке - вот далеко не полный список тех, кто пополнил состав “синих” этой зимой.

Интеграция новичков в команду требует времени, и для этого Поттеру придется использовать самые действенные футбольные заклинания. Если у него получится, в этом плей-офф “Челси” сможет примерить на себя роль андердога, который будет уничтожать соперников быстрыми контратаками.

А еще мы не забыли о том, что обе победы “Челси” в Лиге чемпионов были добыты после смены тренера по ходу сезона (надеемся, что, прочитав эти строки, Грэм Поттер поставит лайк и сделает репост в своих социальных сетях). Как бы там ни было, топовый букмекер 1xBet принимает ставки на победу “синих” с коэффициентом 17.

“Наполи”

Коэффициент - 14

Перерыв на чемпионат мира не слишком сказался на блистательной игре “Наполи”: после поражения от “Интера” южане выдали серию побед в Серии А и порадовали своих фанатов выносом “Ювентуса” со счетом 5:1. Вылет из Кубка Италии стал результатом неудачной для команды серии пенальти, но в данном случе такие поражения могут принести пользу - будет больше сил для главных турниров.

Наполи не брал “скудетто” с 1990 года, потому чемпионат в приоритете. Но если удастся далеко зайти и в Лиге чемпионов, то почему бы не побороться за два трофея? Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия & Co уже не раз доказывали, что для них нет ничего невозможного, когда они ловят кураж. Да и в целом команда играет настолько здорово, что фанаты все чаще говорят о возвращении великих времен Марадоны. На руку “партенопейцам” и результаты жеребьевки: в 1/8 финала команда сыграет против франкфуртского “Айнтрахта”, и это далеко не самый сложный вариант. Если вы верите в итальянцев и хотите набить карманы, помните, что букмекерская компания 1xBet принимает ставки на победу “Наполи” с коэффициентом 14.

“Реал”

Коэффициент - 13

Если бы в честь каждой команды, которая пробилась в плей-офф, были высечены статуи, на скульптуре с гербом “королевского клуба” следовало бы выбить слова “Нельзя недооценивать”. В каком бы состоянии не находился “Реал”, у него особые отношения с Лигой чемпионов. За последние 10 лет “сливочные” 5 раз выигрывали самый престижный клубный турнир мира и являются действующим обладателем трофея.

И хотя в этом сезоне “Реал” может невзрачно выглядеть в матчах с проходными соперниками из Ла Лиги, но в Лиге чемпионов этот клуб способен на все. Да и сейчас Карим Бензема, Винисиус Джуниор, Лука Модрич и Тибо Куртуа выглядят очень солидно - иногда создается впечатления, что для полного счастья не хватает какой-то мелочи. Самое важное - преодолеть первую стадию плей-офф, в которой Мадриду придется играть против “Ливерпуля”. Если вы верите в “Реал”, надежный букмекер 1xBet готов принять вашу ставку с заманчивым коэффициентом 13.

“Ливерпуль”

Коэффициент - 10,5

В мае 2022 года “Ливерпуль” проиграл “Реалу” в финале турнира. Тогда “сливочные” всю игру отбивались, забили после единственного удара в створ и спасли победный результат только благодаря магии Куртуа. Однако в этом году самые успешные команды Лиги чемпионов последних лет встретятся уже в 1/8 финала. Несправедливо? Увы, мир футбола не всегда справедлив и тусклая игра “красных” во второй части сезона лишний раз это подтверждает.

После возобновления игр АПЛ телекамеры все чаще показывают стоящего в тренерской зоне Юргена Клоппа с грустными глазами и, если бы мы могли, то стояли бы вместе с ним. Клопп - великий тренер, который превратил “Ливерпуль” в одну из сильнейших команд мира, но сейчас его команда переживает затяжной кризис. Сказались нежелание хозяев клуба тратить много денег на обновление состава, аномальная эпидемия травм, затянувшаяся интеграция новичков и неудачная игра Мохаммеда Салаха. В то же время команда умеет собираться на топ-матчи как мало кто в мире - и Клопп точно найдет слова для мотивации. Коэффициент 1xBet на то, что мотивации “Ливерпуля” будет достаточно для победы в ЛЧ, составляет 10,5.

ПСЖ

Коэффициент - 8

Осенний футбол парижан выглядел как изысканное сочетание лучшего французского камамбера и знаменитого на весь мир вина из региона Шабли. Трио Месси - Неймар - Мбаппе забивало столько, сколько хотело, да и полузащита с обороной выглядели весьма достойно. Однако лидеры клуба потратили слишком много сил и эмоций на чемпионате мира. Смогут ли они продемонстрировать свою лучшую игру в Лиге чемпионов?

Первые матчи французского суперклуба не внушают оптимизма. Поражения от “Ланса” и “Ренна”, натужные победы над “Шатору” и “Анже”, ничья с “Реймсом” - не те результаты, которых ждут от лучших игроков поколения. Вся надежда на то, что спад будет преодолен: хотя в развитие ПСЖ были вложены все деньги мира, команде до сих пор не удалось выиграть Лигу чемпионов. Не сомневаетесь в том, что в этом сезоне Лео Месси выиграет еще один важный трофей? В таком случае 1xBet предлагает поставить на парижан с коэффициентом 8.

“Бавария”

Коэффициент - 7,6

“Бавария” смогла пережить летний уход Роберта Левандовского, распределив его голы между игроками группы атаки - сразу у 6 футболистов 5 и более забитых мячей во всех турнирах. Кстати, среди них нет главного распасовщика команды Томаса Мюллера, который свою норму наверняка доберет.

Перед стартом второй части сезона казалось, что главной проблемой мюнхенцев станет травма Мануэля Нойера - после окончания чемпионата мира лучший вратарь Германии решил покататься на горных лыжах, получил травму и выбыл на неопределенный срок. Проблему решили, купив у Гладбаха Яна Зоммера, который отлично смотрится на линии ворот, классно грает ногами и хорош на выходах.

Но тут выяснилось, что надежный вратарь - это еще не все. Главной проблемой “Баварии” и многих других команд Бундеслиги стал затянувшийся осенне-зимний перерыв - немцы оказались не готовы к тому, что в середине сезона им придется провести более двух месяцев без официальных матчей. В результате “Бавария” пока что далека от оптимальных игровых кондиций и не слишком убедительно выглядит в позиционных атаках.

К тому же Мюнхен страдает от эпидемии ничьих: первые три игры “Баварии” в Бундеслиге закончились с одинаковым счетом 1:1. Мы уверены в том, что тренер Юлиан Нагельсман разберется с этими проблемами, но для этого ему понадобится некоторое время. Если вы согласны, 1xBet готов принять ставку на “Баварию” с коэффициентом 7,6.

“Манчестер Сити”

Коэффициент - 2,76

Вне всякого мнения, главный фаворит турнира. Гвардиола не выигрывал Лигу чемпионов с 2011 года и должен это сделать хотя бы для того, чтобы не опровергать теорию вероятности. Сейчас его “Ман Сити” исключительно силен и нет ни одного трофея на свете, который бы его команда желала больше.

Нынешний состав “горожан” не самый сильный в истории, но, пожалуй, самый опасный. Почему? В былые годы командный футбол “Ман Сити” выглядел более слаженным, но в самый важный момент всегда находились веские причины, которые мешали им выиграть Лигу чемпионов: иногда тренер мудрил с составом, но еще чаще игроки не реализовывали невероятные моменты. Теперь же у команды есть лучший центрфорвард мира Эрлинг Холанд, забивающий больше, чем кто бы то ни было из топ-нападающих мира. А ведь есть еще Марез, Де Брюйне, Грилиш, Гюндоган, Фоден…

Кто остановит эту машину и возможно ли это в принципе? Узнаем совсем скоро, а пока вы можете делать свои ставки и выигрывать вместе с любимыми командами и глобальной букмекерской компанией 1xBet!