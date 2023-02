Лицензия 1xBet на Кюрасао остается действительной

Дата публикации: 03-02-2023

В связи с недавней статьей, опубликованной на малопосещаемом спортивном сайте josimarfootball.com, в которой изложены недостоверные данные об 1xBet, мы считаем целесообразным предоставить официальную информацию, которая полностью соответствует реальному положению дел.

1xBet — глобальный букмекерский бренд, имеющий лицензии на нескольких международных рынках, включая Кюрасао, где расположены многие международные игровые и букмекерские компании. 1xBet не сталкивалась с проблемами, связанными с лицензией Кюрасао, которая остается в силе. 1xBet и ее франшизы продолжают выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами.

1xBet призывает заинтересованных представителей СМИ использовать официальные сведения нашей компании и тщательно проверять источники информации.

20 января 2023 года на сайте josimarfootball.com появилась статья, в которой говорилось, что 1xBet «объявлен банкротом». Этот сайт иногда освещал деятельность 1xBet в прошлом, допуская многочисленные неточности, и недавняя статья не является исключением. Материал можно охарактеризовать как смесь фантазии и непроверенной информации, который не основан на фактах.

Однако в данном случае речь идет о репутации нашего бренда и мы хотели бы опровергнуть «сведения», приведенные в статье.

В ней говорится, что 1xBet «был объявлена банкротом на этой неделе». Это, конечно, полная ерунда. 1xBet — один из самых быстрорастущих и крупнейших беттинговых брендов мира.

По мнению автора «владельцем» 1xBet является компания 1XCorp, зарегистрированная на Кюрасао. Это ложь. Штаб-квартира 1xBet находится на Кипре и в ней работают тысячи сотрудников.

В статье сказано, что 1xBet является «российской букмекерской конторой». Это ложь. 1xBet — это глобальный гемблинг-бренд со штаб-квартирой на Кипре, работающий в Латинской Америке, Европе, Африке и Азии по франчайзинговой модели. В России и Беларуси продукты и сервисы 1xBet заблокированы.

Сообщается также, что банкротство 1XCorp связано с иском, поданным Foundation for Representation of Victims of Online Gaming (SBGOK), который якобы «представляет интересы клиентов, утверждающих, что им принадлежат выигрыши на сумму около 830 000 евро». Мы хотели бы рассмотреть эти утверждения по очереди, поскольку считаем, что они требуют контекста.

1XCorp не владеет 1xBet. Это компания Кюрасао, которая когда-то владела различными игровыми платформами и предприятиями.

Бренд 1xBet, работающий по модели глобальной франшизы, имеет миллионы клиентов, делающих десятки миллионов ставок на спорт по всему миру. 1xBet выплачивает все законные выигрыши в полном объеме и без задержек. Есть очень небольшое количество случаев, когда 1xBet или ее франчайзинговые партнеры выявляют подозрительные ставки и/или нерегулярные схемы ставок с помощью ручных или автоматических систем мониторинга. Это обычная практика в индустрии азартных игр. Если мы считаем, что выигрыш не является законным, а условия были нарушены, мы оставляем за собой право приостановить выплату выигрыша до дальнейшего расследования и, вероятно, запросим дополнительную информацию у соответствующих владельцев счетов. Если наше расследование приходит к выводу, что имело место нарушение наших условий, выигрыши удерживаются в соответствии с условиями нашего контракта. Эти оспариваемые выигрыши и есть то, что преследуется на Кюрасао.