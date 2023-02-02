Хейтинга назначен главным тренером «Аякса»

Дата публикации: 02-02-2023

Стало известно имя нового наставника «Аякса». Руководство командой из Амстердама доверили Джону Хейтинге, ранее занимавшему пост и.о. тренера. Об этом сообщили в пресс-службе «Аякса». Боссы клуба решили дать ему шанс проявить себя по меньшей мере до лета 2023 года.



В 2022 году «Аякс» пролонгировал трудовые отношения с Хейтингой, на тот момент возглавлявшим молодежный состав клуба, на 3 года. Соглашение со специалистом продолжит действовать, но теперь Джон встанет у руля основной команды.



Хейтинга обучался футболу в академии «Аякса». Будучи игроком, он, помимо клуба из Амстердама, также защищал цвета «Герты», «Фулхэма», «Эвертона» и «Атлетико». В его активе 87 встреч за сборную Нидерландов, в составе которой он завоевал бронзу ЧЕ-2004 и серебро ЧМ-2010.