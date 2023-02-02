«МЮ» предложил 80 млн евро за Вальверде

Дата публикации: 02-02-2023

Издание «El Nacional» сообщает об интересе «Ман Юнайтед» к Федерико Вальверде. «Манкунианцы» готовы заплатить за хавбека «Реала» 80 000 000 евро.



В планы «сливочных» не входит расставание с уругвайцем, который является одним из ключевых игроков команды. Сам Вальверде также не намерен уходить из мадридского клуба. Рассмотреть возможность трансфера «Реал» может лишь при наличии очень выгодного предложения.



Контракт с Вальверде, находящимся в структуре «сливочных» с лета 2016 года, действует до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 29 матчей (8 забитых мячей, 4 голевые передачи).



Рыночный ценник на уругвайца составляет 100 млн евро («Transfermarkt»).