Варан завершил карьеру в сборной Франции

Дата публикации: 02-02-2023

Рафаэль Варан решил завершить международную карьеру. Защитник больше не будет выступать за сборную. Об этом он сообщил в соцсети.



«Я обдумывал все несколько месяцев и понял, что пришло время покинуть международный футбол. Безусловно, мне будет не хватать моментов со сборной, но настало время для новых лиц. В команде есть много молодых талантов, готовых повести ее за собой. Спасибо. Рафа», - написал Варан.



Первую встречу в составе сборной Франции центрбек провел весной 2013 года. Всего в активе 29-летнего футболиста 93 матча за национальную команду (5 забитых мячей). Вместе с «трехцветными» он выиграл ЧМ-2018 и стал обладателем серебра на ЧМ-2022. В настоящий момент Варан является игроком «Манчестер Юнайтед».