«ПСЖ» хотел забрать Малкома из «Зенита» бесплатно, но не смог из-за пункта в его контракте

Дата публикации: 02-02-2023

По информации ресурса «L’Equipe», «ПСЖ» надеялся заполучить Малкома без компенсации «Зениту».



Луиш Кампуш, являющийся советником парижской команды по спортивным вопросам, рассчитывал воспользоваться решением ФИФА, ранее позволившей легионерам приостанавливать соглашения с российскими клубами. Позднее «Пари Сен-Жермен» стало известно, что минувшим летом в договоре с бразильцем появился пункт, блокирующий возможность приостановки действующего договора.



«Зенит» запросил за Малкома 30 000 000 евро, на что парижане ответили отказом. В Петербурге были готовы отпустить игрока в аренду с опцией обязательного выкупа, но данный вариант также не устроил «ПСЖ». В итоге переход не состоялся.



Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.