«Реал» вернет защитника Гарсию из «Райо Вальекано» летом 2023 года

Дата публикации: 02-02-2023

Франсиско Гарсия, выступающий за «Райо Вальекано», по окончании сезона вернется в «Реал». Подробности перехода в своем Twitter-аккаунте раскрыл Николо Скира.



Инсайдер написал, что условия личного контракта с защитником уже согласованы. «Пчёлы» получат за своего игрока 5 млн евро. Футболист подпишет со «сливочными» договор сроком на 5 лет.



Гарсия является выпускником академии «Реала». В сентябре 2020 года «Райо Вальекано» взял его в аренду на 1 год, по окончании которой оформил полноценный переход защитника, заплатив за него 2 млн евро.



В сезоне 2022/2023 в активе 23-летнего испанца 21 встреча (2 голевых паса). Transfermarkt.de оценивает Гарсию в 8 000 000 евро.