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Маунт требует втрое увеличить его зарплату по новому контракту с «Челси»

Дата публикации: 05-02-2023

По данным издания «Daily Mail», «Челси» не может договориться с Мейсоном Маунтом о продлении контракта. Причиной тому являются финансовые требования полузащитника. Футболист отклонил первое предложение «аристократов» и настаивает на увеличении его заработной платы в 3 раза.

По действующему соглашению Маунт связан с лондонцами еще 1 годом трудовых отношений. При этом в «Челси» хавбек входит в числе наиболее низкооплачиваемых футболистов, еженедельно получая 80 тысяч фунтов.

Маунт обучался футболу в академии «аристократов». В текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина 28 встреч за клуб (3 забитых мяча, 6 результативных передач).

Рыночный ценник на Мейсона составляет 75 000 000 евро («Transfermarkt»).

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