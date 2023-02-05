Обамеянг желает покинуть «Челси» ближайшим летом

Дата публикации: 05-02-2023

Пьер-Эмерик Обамеянг намерен уйти из «Челси» ближайшим летом. Информацию опубликовал в соцсети Фабрицио Романо.



Зимой «аристократы» провели масштабную трансферную кампанию, подписав нескольких игроков атаки, после чего исключили Обамеянга из заявки команды на ЛЧ. Такое положение дел не устроило габонца, потому он решил сменить место работы по окончании сезона.



Состав «Челси» центрфорвард пополнил осенью прошлого года. В нынешнем сезоне Обамеянг выходил на поле в 17 встречах, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевым пасом.



Контракт 33-летнего исполнителя с «синими» действует до середины 2024 года. Transfermarkt.de оценивает Обамеянга в 12 млн евро.