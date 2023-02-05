Головин ответил на вопрос об интересе «Боруссии»

Дата публикации: 05-02-2023

Александр Головин после удачно проведенной игры с «Клермоном» в рамках 22-го тура французской Лиги 1 дал комментарии относительно информации об интересе к нему со стороны «Боруссии» (Дортмунд).



«Неплохая игра, доволен результатом и своим голевым пасом. У нас были моменты для того, чтобы еще отличиться, но важно, что победили и взяли 3 очка. Интерес со стороны «Боруссии»? Я футболист «Монако», и делаю все возможное, чтобы команда максимально хорошо провела вторую часть сезона, - публикует заявление Головина Андрей Панков из ресурса «Чемпионат».



В текущем сезоне 26-летний россиянин забил 4 мяча и сделал 6 ассистов в 29 играх за «монегасков».



Ранее Александр Клюев, представляющий интересы Головина, сообщил, что его клиентом интересуется «Боруссия» Д.