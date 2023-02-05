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«Манчестер Юнайтед» нацелился на Вальверде

Дата публикации: 05-02-2023

Ресурс «Fichajes» пишет, что к числу претендентов на Федерико Вальверде добавился «Ман Юнайтед».

«Манкунианцы» рассчитывают договориться о трансфере полузащитника «Реала». Боссы английской команды в восторге от игры Вальверде на ЧМ-2022 и в мадридском клубе. «Сливочным» в качестве компенсации за уругвайца они готовы предложить 82 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует расставаться с Вальверде. Рассмотреть его продажу клуб может лишь при наличии очень выгодного предложения.

В сезоне 2022/2023 Федерико провел за «галактикос» 30 встреч (8 забитых мячей, 4 голевых паса). Его соглашение с «Реалом» действует до июня 2027 года. Transfermarkt.de оценивает 24-летнего хавбека в 100 000 000 евро.

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