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«Хоффенхайм» уволил главного тренера Брайтенрайтера

Дата публикации: 05-02-2023

«Хоффенхайм» отправил в отставку главного тренера Андре Брайтенрайтера, сообщает «Kicker». Официально клуб еще не объявил о своем решении, но оно точно последует в ближайшее время.

Напомним, немецкий специалист был назначен на данный пост 1 июля 2022 года.

В последнем матче «Хоффенхайм» проиграл соседям по турнирной таблице «Бохуму» со счетом 5:2. До этого «сине-белые» выбыли из Кубка Германии, уступив «Лейпцигу».

В Бундеслиге «Хоффенхайм» не может выиграть уже девять матчей кряду. Семь из них команда Брайтенрайтера проиграла.

«Хоффенхайм» занимает 14-е место в Бундеслиге, набрав 19 очков. В следующем матче команда примет «Байер» 11 февраля.

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