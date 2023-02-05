Киевское «Динамо» интересуется бразильским вингером Леле

Дата публикации: 05-02-2023

«Динамо» из Киева проявляет интерес к вингеру бразильского «Волта-Редонда» Леле.



25-летний футболист имеет контракт с клубом «Профуте», и выступает в «Волта-Редонда» на правах аренды до апреля. В контракте игрока прописана клаусула за досрочное расторжение соглашения в 6 000 000 евро.



Сообщается, что представители киевлян вышли на связь с бразильским клубом. Состоялась встреча, но официального предложения пока не было.



В нынешнем сезоне Леле сыграл 6 матчей за «Волта-Редонда». На счету игрока 7 голов и 2 ассиста.



«Динамо» не пробилось в евровесну, вылетев из группового раунда Лиги Европы. В турнирной таблице УПЛ «бело-синие» занимают третью позицию. Свой следующий матч в рамках чемпионата Украины команда Луческу проведет с «Ингульцом» 4 марта.