Фати может летом перейти в «Баварию»

Дата публикации: 05-02-2023

Вингер «Барселоны» Ансу Фати может перейти в «Баварию» по завершении сезона.



Как сообщает «Mundo Deportivo», мюнхенский клуб – первый претендент на 20-летнего испанца. Также в его услугах заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал».



Ансу выступает за первую команду «Барселоны» с сентября 2020 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне футболист сыграл в составе «блаугранас» в 27 матчах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.



Портал Transfermarkt.de оценивает Фати в € 50 млн.



Фати вошел в сборную лучших молодых игроков по версии IIFHS за 2022 год.



Каталонский клуб лидирует в чемпионате Испании (40 очков). «Бавария» идет первой в Бундеслиге, опережая берлинский «Унион» на 1 очко.