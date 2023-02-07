Суперакция 1xBet к Супербоулу: победа или возврат до $200!

Дата публикации: 07-02-2023

Власти США изучают возможность сделать понедельник после Супербоула официальным выходным днем. За право попасть в рекламный блок по ходу матча всемирно известные компании платят миллионы долларов, а поп-звезды мечтают стать хедлайнерами шоу в перерыве (кстати, в этом году там состоится первое публичное выступление Рианны за 5 лет).

Шикарный набор фактов - и вот еще один: в этом году всемирно известный букмекер 1xBet специально к матчу предлагает особую суперакцию. Чтобы принять участие, достаточно быть зарегистрированным игроком 1xBet и поставить от $10 на исход встречи “Канзас-Сити Чифс” и “Филадельфии Иглз”. Если ставка не сыграет, 1xBet вернет игроку до $200 в виде промокода. Чем выше размер ставки - тем больше потенциальный возврат.

Делать ставки на исход игры, которая состоится 12 февраля, можно и в линии, и в live-режиме, так что у клиентов 1xBet есть все возможности выбирать. История говорит о том, что шансы команд равны: и “Канзас”, и “Филадельфия” выиграли по одному Супербоулу. Фаворитами с небольшим перевесом считаются “орлы”, но в таких матчах возможно все.

Впрочем, чтобы заработать на игре, вам чудеса не нужны. Просто заведите аккаунт на 1xBet или войдите в уже созданный, делайте ставку - и побеждайте вместе с надежным букмекером!