Обамеянг может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Дата публикации: 09-02-2023
Следующим клубом Пьера-Эмерика Обамеянга может стать «Лос-Анджелес Гэлакси».
Будущее форварда в «Челси», по всей видимости, предрешено. После того, как габонца исключили из заявки лондонцев на весеннюю часть ЛЧ, он решил сменить команду. Зимой Обамеянг мог вернуться в «Барселону», которая искала игрока в линию нападения после ухода Мемфиса Депая. Однако переход так и не состоялся.
Соглашение футболиста с «Челси» действует до середины 2024 года. Состав «синих» он пополнил прошлой осенью, перейдя из «Барселоны». В текущем сезоне в активе Обамеянга 18 встреч (3 забитых мяча, 1 ассист).
Рыночная стоимость 33-летнего нападающего равняется 12 млн евро («Transfermarkt»).
Источник – «Relevo».