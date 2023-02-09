07:33 ()
Свернуть список

Обамеянг может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Дата публикации: 09-02-2023

Следующим клубом Пьера-Эмерика Обамеянга может стать «Лос-Анджелес Гэлакси».

Будущее форварда в «Челси», по всей видимости, предрешено. После того, как габонца исключили из заявки лондонцев на весеннюю часть ЛЧ, он решил сменить команду. Зимой Обамеянг мог вернуться в «Барселону», которая искала игрока в линию нападения после ухода Мемфиса Депая. Однако переход так и не состоялся.

Соглашение футболиста с «Челси» действует до середины 2024 года. Состав «синих» он пополнил прошлой осенью, перейдя из «Барселоны». В текущем сезоне в активе Обамеянга 18 встреч (3 забитых мяча, 1 ассист).

Рыночная стоимость 33-летнего нападающего равняется 12 млн евро («Transfermarkt»).

Источник – «Relevo».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close