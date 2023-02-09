Обамеянг может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Дата публикации: 09-02-2023

Следующим клубом Пьера-Эмерика Обамеянга может стать «Лос-Анджелес Гэлакси».



Будущее форварда в «Челси», по всей видимости, предрешено. После того, как габонца исключили из заявки лондонцев на весеннюю часть ЛЧ, он решил сменить команду. Зимой Обамеянг мог вернуться в «Барселону», которая искала игрока в линию нападения после ухода Мемфиса Депая. Однако переход так и не состоялся.



Соглашение футболиста с «Челси» действует до середины 2024 года. Состав «синих» он пополнил прошлой осенью, перейдя из «Барселоны». В текущем сезоне в активе Обамеянга 18 встреч (3 забитых мяча, 1 ассист).



Рыночная стоимость 33-летнего нападающего равняется 12 млн евро («Transfermarkt»).



Источник – «Relevo».