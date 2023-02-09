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«Барселона» договорилась о бесплатном переходе Н'Дика летом 2023 года»

Дата публикации: 09-02-2023

Эван Обите Н'Дика по окончании сезона сменит «Айнтрахт» на «Барселону», пишет ресурс «Tuttomercatoweb».

Сообщается, что защитник уже согласовал предварительный контракт с каталонцами. К «сине-гранатовым» француз присоединится в статусе свободного агента.

Клуб из Франкфурта подписал Н'Дика, являющегося воспитанником «Осера», в июле 2018 года. Трансфер центрбека обошелся «Айнтрахту» в 5,5 млн евро. В текущем сезоне в активе 23-летнего француза 19 матчей в Бундеслиге (без результативных действий).

Его контракт с «орлами» действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt.de оценивает Эвана в 32 000 000 евро.

На счету Н'Дика имеется 1 поединок за французскую сборную U21.

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