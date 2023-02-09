Премьер-лига обвинила «Ман Сити» в нарушении правил ФФП

Дата публикации: 09-02-2023

АПЛ выдвинула обвинения против «Манчестер Сити». Расследование в отношении клуба длилось около 4 лет. Выяснилось, что с сезона 2009/2010 по сезон 2017/2018 «горожане» более 100 раз нарушал требования финансового фэйр-плей. По данному инциденту Лига сделала официальное заявление.



Нарушения «горожан» были связаны с неверным отражением информации о финансовом состоянии клуба, размерах доходов футболистов и тренеров. Кроме того, «Сити» не стал сотрудничать с Лигой и направлять ей необходимые документы.



Вину клуба теперь будет устанавливать независимая комиссия, сформированная АПЛ. «Ман Сити» может грозить серьезное наказание, в том числе снятие очков.



В 2020 году команду Пепа Гвардиолы отстранили на 2 года от еврокубков за схожие нарушения, но позднее CAS оправдал ее.