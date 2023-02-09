«Вест Хэм» готов продать Райса за 110 млн евро

Дата публикации: 09-02-2023

Фабрицио Романо сообщает, что «Вест Хэм» согласен продать Деклана Райса. Свой главный актив «молотобойцы» оценили в 110 000 000 евро. При этом в зависимости от текущей ситуации сумма может быть скорректирована.



«Как мне кажется, цена сейчас составит примерно € 110 млн и будет определяться различными факторами, окончательную стоимость еще рано называть. Райса всегда хотели заполучить «Челси» и «Арсенал», но важно понять, станут ли бороться за него клубы из Манчестера», - заявил инсайдер в ходе подкаста для «Caught Offside».



Райс связан контрактом с «Вест Хэм Юнайтед» до июня 2024 года. В текущем сезоне опорник появлялся на поле в 27 играх, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.



Transfermarkt.de оценивает англичанина в 80 млн евро.