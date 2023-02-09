«Барселона» интересуется игроком «Црвены Звезды»

Дата публикации: 09-02-2023

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Стефана Митровича. Информацию об этом разместил в соцсети отец игрока «Црвены Звезды».



«Действительно, «Барселона» контактировала с нами, как и другие клубы», - рассказал отец вингера.



Ранее в «Црвене Звезде» сообщили, что у них было предложение по трансферу футболиста на сумму до 6 млн евро, которое клуб отклонил.



Митрович обучался футболу в структуре «Радничков». В «Црвену Звезду» он перебрался минувшим летом за 0,5 млн евро. За новый клуб Стефан провел 26 встреч, в которых отметился 5 забитыми мячами и 3 результативными пасами.



Контракт с 20-летним игроком действует до июня 2026 года. Ценник на Митровича составляет 2,5 млн евро (Transfermarkt.de).