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Дзюба и Смольников перейдут в «Локомотив»

Дата публикации: 09-02-2023

Неожиданной новостью поделился в соцсети Иван Карпов. По данным инсайдера, «Локомотив» пополнится Игорем Смольниковым и Артемом Дзюбой. Оба футболиста подпишут с «железнодорожниками» контракты до лета 2023 года.

Медосмотры игроков состоятся 8-го февраля. По их завершению Дзюба подпишет соглашение с «Локомотивом». Соглашение со Смольниковым планируется заключить на следующем сборе команды. В новом клубе футболисты смогут заработать по 2,5 млн рублей. При этом у «красно-зеленых» будет возможность пролонгировать сотрудничество с ними еще на 1 год.

Дзюба находится без клуба с ноября 2022 года после разрыва контракта с «Аданой Демирспор». Смольников завершил сотрудничество с «Торпедо» в январе.

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