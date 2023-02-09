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«ПСЖ» предоставит Икарди новый шанс после успешной игры в «Галатасарае»

Дата публикации: 09-02-2023

Руководство «ПСЖ» в восторге от игры Мауро Икарди в Турции. В клубе намерены дать нападающему еще один шанс проявить себя, пишет ресурс «Relevo».

Парижане выкупили права на аргентинца у «Интера» в 2020 году. В начале текущего сезона Икарди отправился в аренду в «Галатасарай» до лета 2023 года. В турецком клубе футболист в полной мере проявил свои бомбардирские качества, забив 9 мячей и отдав 6 голевых передач в 13 встречах за команду из Стамбула.

Успехи Икарди в Турции не остались незамеченными. По окончании сезона аргентинец будет возвращен в «Пари Сен-Жермен».

Трудовые отношения 29-летнего форварда с парижанами истекают летом 2024 года. Рыночная стоимость Икарди – 17,5 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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