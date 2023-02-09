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Кейта покинет «Ливерпуль» в конце сезона и станет свободным агентом

Дата публикации: 09-02-2023

«Ливерпуль» расстанется с Наби Кейта по завершении сезона. Информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Флориан Плеттенберг.

Соглашение хавбека с «мерсисайдцами» рассчитано до лета 2023 года. В текущей ситуации его пролонгация выглядит маловероятной. Инсайдер отмечает, что на Кейта претендуют несколько коллективов. Среди вариантов продолжения его карьеры значатся клубы Бундеслиги. При этом гвинеец вряд ли станет игроком «Галатасарая», несмотря на ранее появившуюся информацию о его возможном переходе в стамбульскую команду.

В сезоне 2022/2023 на счету Кейта всего 11 игр за «красных» (без результативных действий).

Transfermarkt.de оценивает 27-летнего хавбека в 20 млн евро.

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