«Барселона» может отказаться от покупки Карраско. У клуба есть льготное право выкупа

Дата публикации: 09-02-2023

Янник Феррейра Карраско, по всей видимости, завершит сотрудничество с «Атлетико» по окончании сезона. Информацию опубликовало издание «AS».



Будущее хавбека пока неизвестно. «Барселона», обладающая льготным правом выкупа бельгийца, может не воспользоваться им. По условиям трансфера Мемфиса Депая в «Атлетико» у «сине-гранатовых» есть возможность приобрести Карраско за 20 млн евро. Однако боссы каталонцев в настоящий момент сомневаются в необходимости подписания бельгийца, игровая форма которого оставляет желать лучшего.



В текущем сезоне в активе 29-летнего вингера 27 игр за мадридцев (4 забитых мяча, 2 ассиста). Трудовые отношения Карраско с «Атлетико» рассчитаны до середины 2024 года.