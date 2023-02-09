Конте и Де Дзерби – претенденты на замену Пиоли в «Милане»

Дата публикации: 09-02-2023

Издание «La Repubblica» раскрыло имена возможных сменщиков Стефано Пиоли на тренерском мостике «Милана». Его место может занять Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Брайтон», или Антонио Конте, руководящий «Тоттенхэмом».



Де Дзерби получил назначение в «Брайтон» минувшей осенью. Специалист подписал с клубом 4-летнее соглашение с годовой зарплатой 5 млн евро. Сумма отступных за тренера составляет 13 000 000 евро.



Контракт Конте с «Тоттенхэмом» действует до конца текущего сезона. В лондонской команде итальянец зарабатывает порядка 17 млн евро в год.



Ранее появилась информация, что в случае, если неудачная серия «Милана» продлится, сотрудничество с Пиоли могут завершить досрочно. По итогам 21 тура «россонери» располагаются на 6-ой строчке в Серии А.