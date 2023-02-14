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«Реал» рассмотрит подписание Фирмино свободным агентом на замену Бензема

Дата публикации: 14-02-2023

По информации «La Gazetta dello Sport», «Реал» может усилиться Роберто Фирмино. Форвард связан контрактом с «Ливерпулем» до лета 2023 года, чем хотят воспользоваться мадридцы, подписав его в ранге свободного агента.

«Сливочные» рассматривают Фирмино как альтернативу Бензема, соглашение которого с «Реалом» действует до июня 2024 года.

Юрген Клопп, возглавляющий «мерсисайдцев», не хочет отпускать бразильца, но клуб пока не согласовал с ним пролонгацию сотрудничества.

Состав «Ливерпуля» Фирмино пополнил в 2015 году. В текущем сезоне на счету 31-летнего нападающего 9 голов и 4 ассиста в 21 игре за «мерсисайдцев».

Рыночная стоимость бразильца составляет 28 млн евро (Transfermarkt.de).

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