Уволенный из «Аякса» Шредер может возглавить клуб АПЛ

Дата публикации: 14-02-2023

Новым наставником «Лидса» может стать Альфред Шредер. Прежним клубом специалиста был «Аякс». В конце январе его отправили в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. Информацию разместил в соцсети Майк Макграт.



Журналист уточнил, что Шредер входит в число кандидатов на пост главного тренера «Лидса». Игру клуба специалист мог оценить в воскресной встрече «Лидса» с «Ман Юнайтед», на которой он присутствовал. «Красные дьяволы» одержали в ней верх со счетом 2:0.



Ранее «Лидсом» руководил Джесси Марш, возглавивший его в феврале 2022-го. На своем посту он продержался немногим меньше года. В начале февраля американца уволили из-за неудачного выступления команды в АПЛ. После 22 игр «павлины» с 19 набранными очками расположился на 17-й строчке в турнирной таблице.