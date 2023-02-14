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«Челси» запланировал новый трансфер на лето

Дата публикации: 14-02-2023

«Челси» решил не останавливаться после масштабной трансферной кампании этой зимы. Клуб уже начал планировать приобретения на лето. Очередным новичком команды может стать Давид Райя, защищающий цвета «Брентфорда». Издание «The Telegraph» пишет, что «аристократы» заинтересованы в услугах 27-летнего голкипера.

Лондонцы намерены подписать вратаря по окончании сезона. На Райю также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Трудовые отношения кипера с «Брентфордом» истекают в 2024 году. Ранее «пчёлы» пытались продлить сотрудничество с футболистом, но тот ответил отказом.

В нынешнем сезоне Райя сыграл за «Брентфорд» в 23 матчах (8 встреч без пропущенных мячей). Transfermarkt.de оценивает испанца в 22 000 000 евро.

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