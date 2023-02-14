«Ливерпуль» продаст Салаха – форварда хотят три суперклуба

Дата публикации: 14-02-2023

«Ливерпуль» может расстаться с Мохамедом Салахом по завершении сезона, пишет «Tribal Football».



После пролонгации контракта минувшим летом египтянин перестал показывать прежний футбол. В связи с этим руководство «Ливерпуля» рассматривает вариант с его продажей. Среди претендентов на Салаха значатся «Бавария», «Реал» и «ПСЖ».



В текущем сезоне в активе 30-летнего форварда 31 игра за «мерсисайдцев», в которых он отличился 17 раз и отдал 7 голевых передач. Срок действия контракта египтянина с «Ливерпулем» ограничен летом 2025 года.



В составе «красных» Салах выступает с июля 2017 года. Англичане выкупили права на него у «Ромы» за 42 млн евро. Текущий ценник на игрока равняется 80 млн евро («Transfermarkt»).