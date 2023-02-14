Агент Головина ответил на вопрос о новом контракте россиянина с «Монако»

Дата публикации: 14-02-2023

Александр Клюев, работающий с Александром Головиным, дал комментарии относительно продления соглашения его клиента с «Монако».



«На данный момент не могу обсуждать этот вопрос. Вскоре вы все узнаете», - публикует слова агента ресурс Metaratings.ru.



По действующему соглашению Головин связан трудовыми отношениями с «монегасками» до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что карьера 26-летнего полузащитника может продолжиться в «Боруссии» (Дортмунд).



В нынешнем сезоне на счету россиянина 31 встреча за команду Филиппа Клемана (5 забитых мячей, 7 голевых пасов). Стоимость Александра составляет € 22 млн («Transfermarkt»).



Головин является воспитанником ЦСКА. В «Монако» он перешел в июле 2018 года.