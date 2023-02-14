Игрок 1xBet выиграл более 200 тысяч долларов. Вы можете так же!

Дата публикации: 14-02-2023

Португальский принц Энрике получил прозвище “Мореплаватель”, хотя ни разу в жизни не был в морском путешествии. Но он понимал, что будущее за теми, кто готов рисковать, открывая новые земли, и потому не боялся инвестировать в снаряжение экспедиций в неизведанные края. Прозорливость Энрике привела к тому, что его страна стала одним из богатейших государств Европы XV века.

С тех пор прошло 500 лет, но умение правильно предвидеть события все еще в цене. В этом убедился игрок 1xBet, составивший экспресс на 25 событий, причем сразу 5 из них были связаны с португальским футболом. И хотя игрок поставил всего 16 долларов, его выигрыш составил более 200 тысяч!

Выигрыш сразу поступил на счет клиента - ведь глобальный букмекер 1xBet известен быстрыми выплатами. Представители бренда заявили, что рады победе счастливчика, и что это не первый крупный выигрыш за последние месяцы - игроки 1xBet неоднократно выигрывали десятки и сотни тысяч долларов. В этом нет ничего удивительного: ведь топ-букмекер 1xBet всегда предлагает отличные коэффициенты, которые дают игрокам возможность зарабатывать по максимуму.

Выигрышный купон выглядел так:

“Порту” победит “Академику де Визеу” за 1,136

Тотал голов в матче “Тоттенхэм” - “Арсенал” более 1,5 за 1,22

Тотал голов в матче “Арока” - “Спортинг” более 1,5 за 1,222

Тотал голов в матче “Андерлехт II” - “Льерс” более 2,5 за 1,49

Тотал голов в матче “Аль-Иттихад” - “Аль-Джазира” более 2,5 за 1,53

Тотал голов в матче “Хераклес” - “Зволле” более 2,5 за 1,68

Тотал голов в матче “Касымпаша” - “Фатих Карагумрук” более 2,5 за 1,48

Тотал голов в матче “Сассуоло” - “Лацио” более 1,5 за 1,195

“Олимпиакос” победит “Арис” за 1,39

“Порту” победит “Фамаликан” в первом тайме за 1,552

Тотал голов в матче “Фейренси” - “Академика де Визеу” более 1,5 за 1,34

Тотал голов в матче “Газиантеп ББ” - “Фенербахче” более 2,5 за 1,732

“Маккаби” Хайфа не проиграет “Хапоэлю” Иерусалим и тотал голов более 1,5 за 1,3

Тотал голов в матче “Юнион” - “Антверпен” более 1,5 за 1,29

Тотал голов в матче “Фортуна” - ПСВ более 2,5 за 1,48

Тотал голов в матче “Сент-Трюйден” - “Брюгге” более 1,5 за 1,32

Тотал голов в матче “Бенфика” - “Спортинг” более 1,5 за 1,27

Тотал голов в матче “Лестер” - “Брайтон” более 1,5 за 1,25

“Фенербахче” победит “Чайкур Ризеспор” и тотал голов более 2,5 за 1,69

Тотал голов в матче “Кристал Пэлас” - “Манчестер Юнайтед” более 1,5 за 1,26

Тотал голов в матче “Арсенал” - “Манчестер Юнайтед” более 2,5 за 1,808

Тотал голов в матче “Вестерло” - “Генк” более 2,5 за 1,736

Тотал голов в матче “Сантос Лагуна” - “УНАМ Пумас” более 2,5 за 1,7

Тотал голов в матче “АД Асерри” - “Ескорпионес” более 3,5 за 1,99

Тотал голов в первом тайме “Сантос Гуапилес” - “Алахуэленсе ” более 0,5 за 1,88

Как видите, в списке из 25 событий были матчи разных турниров. Португалия, Бельгия, Израиль, Нидерланды, Англия, Греция, Италия, ОАЭ, Турция, Мексика, Коста-Рика - потрясающее разнообразие. И в то же время нельзя сказать, что риск был чрезмерным: самый большой коэффициент в списке - 1,99. Сразу 15 событий из списка оценивались коэффициентами ниже 1,5, что считается признаком высокой вероятности.

Такая тактика может привести к успеху и вас. Дело за малым - необходимо лишь зарегистрироваться на 1xBet и выбрать спортивные события, результаты которых выглядят наиболее вероятными. Это не гарантирует выигрыш, но дает большие шансы на победу. Для этого не нужно быть принцем или суперзвездой спортивной аналитики - достаточно верить в успех и быть клиентом по-настоящему надежного букмекера.

Присоединяйтесь к 1xBet и, возможно, следующей историей успеха станет ваша!