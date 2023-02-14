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«Шахтер» нашел усиление в «Лудогорце»

Дата публикации: 14-02-2023

«Шахтер» изучает возможность приобретения нападающего «Лудогорца» Бернарда Текпетея.

На вингера претендует «Динамо» (Загреб), хорватский клуб предложил за ганца 5 000 000 евро. Однако в борьбу вмешался» Шахтер», который намерен перехватить нападающего, передает «Sports World Ghana».

25-летний футболист ранее выступал за немецкие «Фортуну», «Падерборн» и «Шальке». В нынешнем сезоне в составе «Лудогорца» Текпетей провел 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

«Transfermarkt» оценивает ганца в 3,2 млн евро.

«Горняки» готовятся к первому матчу плей-офф Лиги Европы против «Ренна», который состоится 16 февраля в Варшаве на стадионе «Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского». Ответный поединок запланирован на 23 февраля.

В чемпионате Украины «Шахтер» занимает 2-е место, отставая от «Днепра-1» на пять очков. Свою следующую встречу в УПЛ команда Игора Йовичевича сыграет 28 февраля.

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