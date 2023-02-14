Илон Маск раздумывает над возможностью приобретения «МЮ»

Дата публикации: 14-02-2023

Илону Маску, являющемуся главой «Tesla» и «Twitter», интересен вариант с приобретением «Манчестер Юнайтед». Он наблюдает за ситуацией с продажей клуба, собственниками которого являются Глэйзеры. Информацией поделилось издание «Daily Mail».



Прием заявок от потенциальных претендентов на покупку «красных дьяволов» завершится 17-го февраля. Ранее сообщалось, что приобрести команду намерены инвесторы из Саудовской Аравии.



Сам Маск также говорил о желании стать собственником «Юнайтед», но позднее отметил, что заявление по поводу покупки клуба было шуткой.



Ориентировочная цена «манкунианцев» составляет немногим более 5 млрд евро. Маск владеет состоянием в 178 млрд евро, так что приобретение им «МЮ» не кажется чем-то невозможным.