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«Спартак» продлил контракт с Абаскалем

Дата публикации: 14-02-2023

На сайте «Спартака» появилась информация о пролонгации сотрудничества с Гильермо Абаскалем. Испанец поставил подпись под новым соглашением с «красно-белыми», срок действия которого истекает в июне 2025 года.

Абаскаля назначили тренером «Спартака» минувшим летом, заключив с ним контракт на 2 года. Москвичи под его руководством неплохо провели первую половину сезона. По итогам 17 туров «народная команда» с 36 набранными очками расположилась на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков. В Кубке России «красно-белые» выиграли свою группу, опередив «Крылья Советов», «Зенит» и «Факел».

Ближайшую встречу «Спартак» проведет 22-го февраля против «Локомотива».

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