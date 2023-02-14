ЦСКА хочет подписать нападающего «Нюрнберга»

Дата публикации: 14-02-2023

ЦСКА может усилиться Квадво Дуа, права на которого принадлежат «Нюрнбергу». В Telegram-канале Ивана Карпова появилась информация, что «армейцы» рассматривают вариант с подписанием швейцарского центрфорварда.



Журналист отметил, что ЦСКА направил запрос немецкой стороне. «Красно-синие» хотят арендовать 25-летнего футболиста, прописав в контракте опцию выкупа за 1 млн евро. Клуб рассматривает несколько вариантов усиления, но по Дуа ЦСКА уже сделал предложение.



Контракт нападающего с «Нюрнбергом» истекает в июне 2026 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 2 результативные передачи в 22 встречах.



Рыночная стоимость Дуа составляет 1,3 млн евро (по версии Transfermarkt.de).