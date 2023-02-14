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«ПСЖ» готовится к уходу Месси и Неймара

Дата публикации: 14-02-2023

В «ПСЖ» не исключают ухода Неймара и Месси по окончании сезона, пишет «Foot Mercato».

Аргентинец пока не решил, следует ли ему пролонгировать сотрудничество с парижанами. Не исключен вариант, при котором он останется во Франции. Однако вероятность его ухода выше. «Пари Сен-Жермен» находится на связи с окружением звездного форварда. Окончательное решение по своему будущему Лео примет по итогам розыгрыша Лиги чемпионов. В текущем сезоне в активе Месси 25 игр за «красно-синих» (15 голов, 14 ассистов).

С Неймаром дела обстоят иначе. Клуб планирует продать вингера летом в связи с конфликтом бразильца с другими футболистами «ПСЖ» и снижением качества его игры после катарского ЧМ. В текущем сезоне Неймар отметился 17 голами и 15 ассистами в 27 матчах.

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