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Ковачич и Лофтус-Чик могут покинуть «Челси» летом

Дата публикации: 14-02-2023

По информации «Give me Sport», по окончании сезона «Челси» может попрощаться с Рубеном Лофтус-Чиком и Матео Ковачичем. После смены собственников лондонцы провели масштабную трансферную кампанию. Клуб пополнили сразу 10 футболистов, потому ближайшим летом «аристократы» намерены избавиться от игроков, на которых в команде уже не рассчитывают.

Ковачич выступает за «Челси» с 2018 года. Контракт 28-летнего хорвата с англичанами действует до лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 22 встречи за «синих» (1 забитый мяч, 1 голевой пас).

Лофтус-Чик обучался футболу в академии «Челси». Его соглашение с клубом истекает в следующем году. В сезоне 22/23 в активе 27-летнего хавбека 21 игра (1 ассист).

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