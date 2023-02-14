22:15 ()
Свернуть список

Спаллетти может сменить Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля»

Дата публикации: 14-02-2023

«Calcio Mercato Web» пишет, что «Ливерпуль» занялся поисками нового наставника на случай ухода Юргена Клоппа. Среди кандидатов значится Лучано Спаллетти, в настоящий момент работающий с «Наполи».

В сезоне 2022/2023 «Ливерпуль» показывает весьма посредственную игру. В последних 10 встречах у «мерсисайдцев» всего 3 победы. Клуб уже завершил выступление в Кубке английской лиге и Кубке страны, а в АПЛ расположился на 10-ом месте.

Срок действия соглашения Клоппа с «красными» ограничен летом 2026 года. Не исключено, что специалист не доработает свой контракт до конца. В этом случае сменить его может Спаллетти.

В скором времени «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Эвертоном», «Ньюкаслом» и «Реалом».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close