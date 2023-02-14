Спаллетти может сменить Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля»

Дата публикации: 14-02-2023

«Calcio Mercato Web» пишет, что «Ливерпуль» занялся поисками нового наставника на случай ухода Юргена Клоппа. Среди кандидатов значится Лучано Спаллетти, в настоящий момент работающий с «Наполи».



В сезоне 2022/2023 «Ливерпуль» показывает весьма посредственную игру. В последних 10 встречах у «мерсисайдцев» всего 3 победы. Клуб уже завершил выступление в Кубке английской лиге и Кубке страны, а в АПЛ расположился на 10-ом месте.



Срок действия соглашения Клоппа с «красными» ограничен летом 2026 года. Не исключено, что специалист не доработает свой контракт до конца. В этом случае сменить его может Спаллетти.



В скором времени «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Эвертоном», «Ньюкаслом» и «Реалом».