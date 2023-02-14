«Реал» претендует на двух звездных форвардов

Дата публикации: 14-02-2023

Мадридский «Реал» следит за нападающими «Ювентуса» и «Тоттенхэма». Речь о Душане Влаховиче и Ришарлисоне соответственно. Издание «ESPN» утверждает, что обоих футболистов рассматривают в качестве потенциального приобретения в летнее трансферное окно.



23-летний Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины», подписав контракт до 2026 года. В нынешнем сезоне сербский бомбардир сыграл 19 матчей за туринцев во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.



Ришарлисон прошлым летом перебрался в «Тоттенхэм» из «Эвертона». В нынешнем сезоне на счету 25-летнего бразильца два забитых мяча и три результативных паса в 19 встречах за клуб.



«Реал» занимает второе место в Примере, отставая от «Барселоны» на 11 очков. В следующем матче «сливочные» примут «Эльче» 15 февраля.