22:15 ()
Свернуть список

«Реал» претендует на двух звездных форвардов

Дата публикации: 14-02-2023

Мадридский «Реал» следит за нападающими «Ювентуса» и «Тоттенхэма». Речь о Душане Влаховиче и Ришарлисоне соответственно. Издание «ESPN» утверждает, что обоих футболистов рассматривают в качестве потенциального приобретения в летнее трансферное окно.

23-летний Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины», подписав контракт до 2026 года. В нынешнем сезоне сербский бомбардир сыграл 19 матчей за туринцев во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

Ришарлисон прошлым летом перебрался в «Тоттенхэм» из «Эвертона». В нынешнем сезоне на счету 25-летнего бразильца два забитых мяча и три результативных паса в 19 встречах за клуб.

«Реал» занимает второе место в Примере, отставая от «Барселоны» на 11 очков. В следующем матче «сливочные» примут «Эльче» 15 февраля.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close