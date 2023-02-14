Киевское «Динамо» хочет приобрести нигерийского форварда «Шкупи»

Дата публикации: 14-02-2023

«Динамо» (Киев) интересуется нападающим северомакедонского клуба «Шкупи» Сандеем Адетунжи.



Как сообщает «Динамомания», в «бело-синие» рассматривают нигерийца как усиление атаки на вторую часть сезона. В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл в составе «Шкупи» 17 матчей и забил 6 голов.



Ранее в СМИ была информация, что украинский гранд проявляет интерес к форварду словенского «Целе» Чарльзу Иквуэмеси и нападающему румынского «Херманштадта» Даниелю Параскиву.



Напомним, что «Динамо» ищет замену Артему Беседину, который арендован кипрской «Омонией».



Подопечные Мирчи Луческу не пробились в евровесну, вылетев из группового раунда Лиги Европы. В турнирной таблице УПЛ киевляне занимают третью позицию. Свой следующий матч в рамках чемпионата Украины команда проведет с 4 марта.